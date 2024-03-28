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الخميس 28 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الفيوم يكرم الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرّم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، صباح اليوم الخميس، الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية، والتي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، ورانيا حسن مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والأمهات المكرمات، وأسرهن.

وفي بداية كلمته، أعرب محافظ الفيوم، عن بالغ سعادته للمشاركة في فعاليات هذه الاحتفالية الخاصة بتكريم الأمهات المثاليات صاحبات قصص الكفاح العامرة بالتضحيات والعمل الدؤوب، مقدمًا لهن خالص تهانيه القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، واختيارهن كأمهات مثاليات، كما هنأهن بقرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله تعالي على الأمة الاسلامية والعربية ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

وثمّن المحافظ، الدور الإيجابي الذي تقوم به الأمهات في تربية أبنائهن، والعطاء الكبير لهن فى رعايتهن وتنشئتهن على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن، الأمر الذي يعود بالنفع علي المجتمع ويسهم في تحقيق التقدم والتنمية، مؤكدًا أن للأم فضل عظيم، فهى نصف المجتمع وعماد الأسرة الناجحة، فهى تربى وتهتم وترعى أبنائها وتسهر على راحتهم.

وأكد "الأنصاري"، أن المحافظة لن تدخر جهدًا في الاحتفاء بالأمهات المثاليات بمختلف الفعاليات التى تهتم بشأن المرأة، تقديرًا لما تبذله من مجهودات تسهم في بناء أسرة ناجحة قادرة على العطاء، تشارك في بناء مجتمع صالح، مشيرًا إلى أن كل أم فيومية تحمل قصة كفاح وتستحق التكريم، خاصة الأمهات من ذوى الاحتياجات الخاصة، ومن لديها إبن من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى ختام اللقاء، قام محافظ الفيوم، بتسليم الأمهات المثاليات شهادات التقدير والمبالغ المالية، تقديرًا لدورهن، وقصص كفاحهن التي تعبر عن حجم العطاء والتضحيات التي قدموها لأبنائهن.

وجدير بالذكر، أنه قد تم الإعلان عن مسابقة الأم المثالية علي مستوى الديوان العام والوحدات المحلية التابعة، خلال الفترة من 1 إلي 31 يناير 2024، وتقدم للمسابقة 13 أمًا، وتم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، لاختيار الأمهات الفائزات بالمسابقة، وقد اختارت اللجنة 9 أمهات مثاليات من بينهن.

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