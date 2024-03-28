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الخميس 28 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات لمسجل خطر في حيازة سلاح ناري بالزاوية الحمراء

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، بمعاقبة مسجل خطر، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح ناري بمنطقة الزاوية الحمراء.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام المتهم حيازة سلاح ناري، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط ا.ح مسجل خطر وبتفتيشه عثر على سلاح ناري وطلقات نارية لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح الناري بهدف السرقة وإرهاب المارة لأخذ متعلقاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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