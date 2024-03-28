بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب عن 12 قرية بدمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى دمياط، أنه نظرا لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجئ أسفل الكوبرى الدولى بالبستان، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن عزب النهضة، العدلية، البستان، الحور انى، ميت الشيوخ، العبيدية، فارسكور، كفر العرب، الشناوى، شرباص، كرم ورزوق ودقهلة.

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر بيان لها عن اعتذارها لهذا العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة، حيث تم الدفع بكافة مع الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن حيث يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال أى شكاوى واردة أو استفسارات من خلال رقم ١٢٥ من أى خط أرضى أو محمول أو من خلال استقبال رسائل الواتس آب على رقم ٠١٠١٣٠١٩٣٣٣.

وتابع اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب في دمياط والعميد مهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط؛ إذ اجتمع مع اللواء وائل سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مقاول مصنع صقر لمتابعة آخر موقف تنفيذى لعدد ٣ روافع صرف صحى بقرى مركز كفر سعد "الدهايمة والنواورة والتوفيقية".

وتلى ذلك اجتماع مع شركة الإنتاج الحربى المشروعات "المقاول للرئيسى لمشروعات حياة كريمة بحضور العميد محمد شعبان قطاع المشروعات بالإنتاج الحربى لمتابعة آخر المستجدات التنفيذية لعدد ٤ محطات مياه، والشبكات الناقلة والداخلية لمياه الشرب لعدد ٢٨ قرية وشبكات انحدار وروافع الصرف الصحى لـ١٣ قرية.

وتناول الاجتماع آخر التطورات واستعراض الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال لما تمثله تلك المبادرة الرئاسية من قيمة كبيرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وإيصال الخدمات الأساسية من مياه شرب وصرف صحي آمن لجميع قرى الجمهورية.