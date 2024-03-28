الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية 8 درجات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي 7 : 8 درجات مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة مرتفعة في معظم محافظات الجمهورية بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس حار نهاراً في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة في وقت الظهيرة، لافتة إلى أن نسبة الرطوبة في الكتل الهوائية الصحراوية منخفضة، لذلك لا نشعر بشدة ارتفاع درجات الحرارة إلا في الأماكن المغلقة أو التعرض المباشر لأشعة الشمس.