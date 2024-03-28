ads
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

حلو الكلام.. لَقَد حازَني وَجدٌ بِمَن حازَهُ بُعدُ

تعبيرية
تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لَقَد حازَني وَجدٌ بِمَن حازَهُ بُعدُ

فَيا لَيتَني بُعدٌ وَيا لَيتَهُ وَجدُ

أُسَرُّ بِتَجديدِ الهَوى ذِكرَ ما مَضى

وَإِن كانَ لا يَبقى لَهُ الحَجَرُ الصَلدُ

سُهادٌ أَتانا مِنكَ في العَينِ عِندَنا

رُقادٌ وَقُلّامٌ رَعى سَربُكُم وَردُ

مُمَثَّلَةٌ حَتّى كَأَن لَم تُفارِقي

وَحَتّى كَأَنَّ اليَأسَ مِن وَصلِكِ الوَعدُ

وَحَتّى تَكادي تَمسَحينَ مَدامِعي

وَيَعبَقُ في ثَوبَيَّ مِن ريحِكِ النَدُّ

إِذا غَدَرَت حَسناءُ وَفَّت بِعَهدِها

فَمِن عَهدِها أَن لا يَدومَ لَها عَهدُ

وَإِن عَشِقَت كانَت أَشَدَّ صَبابَةً

وَإِن فَرِكَت فَاِذهَب فَما فِركُها قَصدُ

وَإِن حَقَدَت لَم يَبقَ في قَلبِها رِضىً

وَإِن رَضِيَت لَم يَبقَ في قَلبِها حِقدُ

المتنبي

ادى حلو الكلام المتنبي جديد ا