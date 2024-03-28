إسلام عفيفي: قرار وقف إطلاق النار نقطة تحول في تاريخ الصراع الفلسطيني

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن صدور قرار بوقف إطلاق النار في غزة نقطة تحول في تاريخ الصراع الفلسطيني مع سلطة الاحتلال.

وأضاف "عفيفي" في مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تباينًا في وجهات النظر حول مدى إلزامية هذا القرار في أنه يجبر سلطة الاحتلال على تنفيذه، لكن يظل قرار مجلس الأمن هو قانون دولي ومنه يكتسب قوته.

وأشار إلى أن الإرادة الدولية في الفعل أو عدم الامتناع عن التدخل أمر مهم جدًا، متابعًا: "الفعل هنا إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار".

وأوضح أن هذا القرار مكسب دولي كبير يشعر نتنياهو بأنه منبوذ عالميًا ومعزول دوليًا ومحاصر من العالم كله وداخليًا أيضًا.