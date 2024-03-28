خسائر روسيا القتالية في أوكرانيا تصل إلى 440 ألف جندي

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، قتلى الجيش الروسي في الحرب الأوكرانية ارتفعت إلى 439.970 جنديا أثناء القتال في ساحات القتال الأوكرانية.

وأضافت الأركان الا الأوكرانية أنه تمت إضافة 780 روسيين آخرين إلى تلك القائمة في اليوم الماضي وحده، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وتابع أن المدافعون الأوكرانيون دمروا بالفعل 6914 دبابة معادية (+10 في اليوم الماضي)، و13237 (+21) مركبة قتال مدرعة، و10963 (+32) نظام مدفعية، و1021 (+2) نظام MLR، و729 (+1) مضادًا. - أنظمة حربية للطائرات، 347 طائرة حربية، 325 طائرة هليكوبتر، 8590 طائرة بدون طيار، 2017 (+2) صاروخ كروز، 26 سفينة حربية/قواطع، غواصة، 14595 (+56) مركبة وناقلة وقود، و1800 (+6) وحدة من المعدات المتخصصة.