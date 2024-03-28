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الخميس 28 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بايدن يهنئ الرئيس السنغالي المنتخب

الرئيس السنغالي المنتخب
الرئيس السنغالي المنتخب باسيرو ديوماي فاي
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هنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، الرئيس السنغالي المنتخب، باسيرو ديوماي فاي، على فوزه في الانتخابات التي جرت في نهاية الأسبوع في البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وقال بايدن في بيان "أهنئ باسيرو ديوماي فاي على انتخابه رئيسا جديدا للسنغال".

وأعرب الرئيس الأمريكي في بيانه عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين البلدين و"العمل معا لصياغة مستقبل أكثر سلما وازدهارا للجميع".

وفاز المعارض باسيرو ديوماي فاي بالانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى بحصوله على 54،28 بالمئة من الأصوات، وفقا للنتائج الرسمية الأولية التي أعلنت الأربعاء.

وتقدم فاي بفارق كبير على مرشح الائتلاف الحاكم أمادو با الذي حصل على 35،79 في المئة. 

وأفرج عن المعارض من السجن قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات، ولا يزال يتعين أن تصادق أعلى هيئة دستورية على فوزه وهو ما قد يحدث في غضون أيام قليلة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس السنغالي المنتخب باسيرو ديوماي فاي