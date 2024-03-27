سفير الاتحاد الأوروبي: مصر مركز رئيسي لتقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة

قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر، إن مصر دولة مهمة واستراتيجية، نظرًا لموقعها الاستراتيجي كما أنها دولة مستقرة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك لمصر، وندعم الشراكة الاستراتيجية مع مصر.. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال حفل افطار نظمه الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لعدد من الصحفيين.

وأشاد سفير الاتحاد الأوروبي، بمخرجات القمة الأوروبية التي استضافتها مصر مؤخرا، مشيرا إلى حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز شراكة القطاع الخاص وهذا هدف مؤتمر الاستثمار الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل لبحث سبل تحسين مناخ الاستثمار في مصر بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وحول تطورات الوضع في قطاع غزة، قال إن المجلس الأوروبي دعا لوقف إطلاق النار في القطاع، مؤكدا اهمية الدور المحوري الذي تقوم به مصر كمركز ومنصة لتقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة وستتزايد أهميته خلال الأسابيع المقبلة حيث تتوجه 60 طائرة مساعدات من أوروبا إلى غزة.

وأشار إلى وجود "طوابير" كبيرة من الشاحنات التي تحمل مساعدات في انتظار دخولها إلى القطاع، وهناك مباحثات مع اسرائيل تجرى حاليا لبحث سبل ادخال هذه المساعدات.



وأوضح ان نظام تقديم المساعدات يتم من خلال تسليمها للهلال الأحمر وهو يسلمها للهلال الأحمر في فلسطين، مضيفا ان الاتحاد الأوروبي قدم خلال العشرة ايام الماضية 50 مليون يورو لدعم الأونروا.

وشدد على عدم قبول الاتحاد الأوروبي لاي نزوح قسري للفلسطينيين إلى مصر، قائلا “ كاتحاد أوروبي نؤمن ان حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي سيؤدي للسلام وقدمنا الكثير من الدعم لفلسطين على مدار سنين طويلة مضت”.

وحود توقعاته بامكانية اقتحام اسرائيل لرفح قال انه يصعب التنبؤ باقتحام رفح

ولكن هناك وفد اسرائيلي سيذهب إلى واشنطن لبحث سبل وقف إطلاق النار ومنع اجتياح رفح.