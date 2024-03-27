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الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

“كبيتانو الجيزة” مسابقة لإظهار مواهب الطلاب الرياضية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
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أعلن أشرف سلومة مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن انطلاق فعاليات مهرجان "كبيتانو الجيزة" في الألعاب الجماعية ( كرة قدم - سلة - يد - طايرة ) والفردية ( ألعاب قوى - تنس طاولة - كرة سرعة ) لجميع المراحل التعليمية علي مستوي مدارس المحافظة بنين وبنات.

حيث قامت كل مدرسة داخل كل إدارة تعليمية  بعمل دوري بين الفصول لاختيار الأفضل للمشاركة في تصفيات الإدارة المؤهلة لبطولة المحافظة، والتى ستنطلق بملاعب المديرية أيام 31 مارس  و 1, 2 ابريل.

وفور الإعلان عن المسابقة سادت مظاهر الفرحة لدي الطلاب والطالبات والمشرفين في ظل الأيام الرمضانية الجميلة للبحث عن الأفضل داخل كل مدرسة وإدارة للمشاركه الفعالة في البطولة والجلوس علي منصة التتويج.

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