وائل الفشني لـ«البوابة نبوز»: تتر الحشاشين الأصعب والأفضل لي.. والمتحدة صاحبة الفضل الأكبر في اختياري

تصدر مسلسل الحشاشين قائمة الأكثر مشاهدة عبر جميع المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى ، ونال إشادة الجميع، بالإضافة إلى تتر المسلسل الذى قدمه وائل الفشني، والذى سبق أن قدم تتر أعمال مميزة مثل بيت الرفاعى وواحة الغروب وطايع وغيرها.

«البوابة نيوز» التقت مع الفنان وائل الفشنى للحديث عن مشاركته فى تتر مسلسل الحشاشين ونجاحاته السابقة.

■ حدثنا عن تتر مسلسل الحشاشين؟

تتر الحشاشين من أصعب التترات التى مرت على رغم تقديمى العديد من التترات الناجحة منهم بيت الرفاعى وغيره، لأن أغنية التتر تحتاج إلى طبقات صوت معينة، خاصة رباعيات الخيام التى قدمتها الست "أم كلثوم" ولذلك اعتبر هذا التتر هو الأصعب فى حياتي، واعتبر نجاح تتر الحشايين جبر من ربنا سبحانه وتعالي.

■ ما رأيك فى المسلسل؟

عالمى بكل الإمكانيات، وجودته صعبت عليّ مهمة غناء التتر لأن جودة المسلسل تحتم أن يكون التتر يليق بها.

■ مَن اختارك لأداء التتر؟

شركة المتحدة لها الفضل الأكبر على باختيارى لأداء تتر الحشاشين، وكلمنى المنتج أحمد أبو الفتوح وتقابلنا بحضور الموسيقار العالمى التونسى أمين أبو حافة وتحدثنا عن مشاركتى فى تتر مسلسل الحشايين وتم التسجيل رغم كل الظروف المحيطة بي، حتى يخرج بهذا الشكل وينال إعجاب الجميع.

■ هل تشابه التتر مع أعمال أخرى؟

تتر الحشاشين مختلف تمامًا لأنه يجمع بين "الحدو والابتهال والنواح" وهذه الطريقة تكاد تكون الأصعب وهى طريقة تسمى طريقة الغناء بالسحرة.

وسبق أن قدمت تتر واحة الغروب وطريقتى فى الغناء فيه كانت بين "الحدو والابتهال" وهى طريقة خاصة بغنائي فى أغلب تترات بعض المسلسلات، ولكن كل مسلسل أعيش فى أجواء أحداثه لتقديم تتر يتناسب مع القصة والحالة الخاصة بالعمل.

■ أفضل التترات بالنسبة لك؟

أحببت كل التترات، لكن بيت الرفاعى والحشاشين وواحة الغروب الأقرب إلى قلبي، وكذلك طايع ومملكة الغجر وكلهم قريبين إلى قلبي، لأنهم من اختيارى وألحاني، باستثناء بيت الرفاعي فقط فهو من ألحان مودى كامل وتوزيعه.