تشكيل فريق إشراف لتطوير حرم جامعة الزقازيق

عقد مجلس جامعة الزقازيق، اجتماعه الدورى بجلسته رقم (٥٧٤) ، برئاسة د.خالد الدرندلى رئيس الجامعة ، وبحضور د.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ود.هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، والسادة عمداء ووكلاء الكليات.

فى مستهل المجلس أكد د.خالد الدرندلى استلام تقارير الأداء الربع سنوية لجميع القطاعات بالجامعة فى الأسبوع الأول من شهر إبريل من العام الجارى ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة ومناقشة الخطة الإستراتيجية للجامعة والوقوف على آخر التطورات وما وصلت إليه الجامعة من أداء على كافه القطاعات والمستويات المختلفة خلال الفترة الأخيرة.

وخلال المجلس وجه رئيس الجامعة بتشكيل فريق إشراف لتطوير الحرم الجامعى وخاصة الواجهات والمداخل الرئيسية برئاسة د.ياسمين صبرى رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة ، وذلك استعداداً للاحتفال باليوبيل الذهبى للجامعة، ومرور (٥٠) عاماً على إنشائها ، كما تم استعراض المقترحات الخاصة بتطوير شعار الجامعة بما يتناسب مع خطة التطوير المقترحة وذلك فى المكاتبات الملونة وشهادات التقدير والدروع.



من جانبه أكد د.خالد الدرندلى أن الجامعة ستقدم كافة سبل الدعم الممكنة لاظهار الجامعة بأرقى صورها بما يحقق التناغم بين جميع الواجهات والمبانى ويطور البنية التحتية ، بما يتماشى مع كيان الجامعة وهويتها البصرية.

وخلال الاجتماع ، وافق المجلس على عددٍ من القرارات والتى جاءت كالآتى : الموافقة على اقتراح مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على عقد عدد ( ١٣ ) برنامج تدريبى جديد بواقع دورة تدريبية بوحدة التعليم الطبى المستمر والتأهيل بكلية طب وجراحة الفم والأسنان ، وخمس دورات بمركز إستشارات وبحوث تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات ، وعدد (٧) دورات تدريبية بوحدة نظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بُعد بكلية الآداب.

كما وافق المجلس على التعاقد مع احد البنوك لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى لطلاب الجامعة والمستشفيات الجامعية.

ووافق أيضاً على تأجيل سداد مصروفات الطلاب الفلسطينيين الحاصلين على الثانوية العامة من قطاع غزة للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المقيدين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالى المصرية تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية ، مع إستمرار العمل بالقرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨/٧/٢٠١٩م بالنسبة لتحصيل الرسوم من الطلبة الوافدين.

وتقدم مجلس الجامعة بخالص العزاء والمواساة لأسرة د.محمد عبد العزيز لبده الاستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطرى ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

