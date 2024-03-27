بيراميدز يعلن تجديد تعاقد كريم حافظ

اعلنت إدارة نادي بيراميدز تجديد التعاقد رسميا مع نجم الفريق كريم حافظ الظهير الأيسر للفريق السماوى للحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأول في الفترة المقبلة.

ويعتبر كريم حافظ رابع اللاعبين الذين نجحت إدارة نادي بيراميدز في تجديد عقودهم مؤخرا بعد محمد حمدي واسامه جلال وإسلام عيسي.

وعبر كريم حافظ عن سعادته بالاستمرار مع الفريق مؤكدا أن في صفوف نادي بيراميدز أمر رائع وتجربة مميزة وانضمامه إليه كان خطوة مهمة في مشواره.

أضاف الظهير الأيسر أن تجديد عقده لم يأخذ جهدا أو وقتا للتفكير، لأن كل عوامل النجاح متوفرة في النادي، وطموح بيراميدز بلا حدود والنادي ولد عملاقا واستطاع أن يؤسس لنفسه مكانة كبيرة على المستوى المحلي والقاري.

شدد على أن الجميع في بيراميدز عائلة واحدة واللاعبون يد واحدة وتعاهدوا على بذل أقصى جهد للفوز دائما وتحقيق أهداف النادي، وأمامهم مشوار صعب في الدوري بعد التوقف الدولي والأمر يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد للفوز بكل المباريات والاستمرار في المنافسة من أجل تحقيق اللقب.