الإمارات تدين إعلان الحكومة الإسرائيلية مصادرة 8 آلاف دونم من الأرض الفلسطينية المحتلة

أدانت الإمارات بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية مصادرة أراضي تبلغ مساحتها 8000 دونم من منطقة الأغوار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأعربت عن رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، رفض دولة الإمارات القاطع لكل الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وشددت الوزارة، على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية كافة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدمًا، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مجددة التأكيد أن دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع الجهود المبذولة كافة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

والجمعة الماضية، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مصادرة ثمانية آلاف دونم (800 هكتار) إضافية من الأراضي في غور الأردن في خطوة وصفها بأنها «كبيرة ومهمة للاستيطان»، في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية المحتلة.

وقال الوزير الذي يشرف كذلك داخل وزارة الدفاع على الإدارة المدنية للفلسطينيين في الضفة، فيما أكد نشطاء أن هذه المصادرة هي الأكبر منذ عقود، بحسب وكالة «فرانس برس».

من جانبها أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي استولت على 8 آلاف دونم من أراضي الأغوار.

وقال رئيس الهيئة الفلسطينية، مؤيد شعبان، إنه وبمصادقة وزير مالية الاحتلال الفاشي بتسلئيل سموترتيش، على الاستيلاء على 8 آلاف دونم من أراضي الأغوار، تستمر حكومة الاحتلال بمخطط حسم السيطرة على أراضي الفلسطينيين تحت مسميات مختلفة منها إعلانات أراضي الدولة التي تحولها لصالح الاستيطان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

