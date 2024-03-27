وزارة الرياضة: إنجاز دورة الألعاب الأفريقية ليس مقياسا للمنافسة فى أولمبياد 2024

كشف مصدر خاص داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الإنجاز الذى حقّقته البعثة المصرية التى أقيمت موخراً بمدينة أكرا الغانية أمر طبيعى نظرا للسيطرة والهيمنة الرياضية المصرية على القارة السمراء.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" حصول البعثة على 193 ميدالية متنوعة بواقع 103 ميداليات ذهبية، و47 فضية، و43 برونزية واعتلاء صدارة القارة السمراء ليس مؤشرا على المنافسة فى أولمبياد باريس 2024

وأشار المصدر إلى أن المستويات فى أولمبياد باريس 2024 مختلفة عن الألعاب الأفريقية ونسعى فى أولمبياد باريس للتركيز على بعض اللعبات الفردية على رأسها رفع الأثقال بالإضافة إلى كرة اليد من الألعاب الجماعية.

وتابع المصدر فى مفاجأة من العيار الثقيل أن معظم الاتحادات المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية بغانا لم تتوقع الحصول على هذا العدد من الميداليات و صدارة جدول ترتيب ميداليات البطولة

وشاركت مصر فى دورة الألعاب الأفريقية بقائمة تضم ٢٦٢ لاعبا ولاعبة بواقع ١٦٣ لاعبا و٩٩ لاعبة تنافسوا فى ١٩ رياضة فردية وجماعية وهي: “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة ٣*٣، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة".

واستطاعت مصر التتويج بلقب دورة الألعاب الأفريقية بعد تصدر جدول ترتيب ميداليات البطولة بفارق كبير عن أقرب منافسيها، حيث تواجدت نيجيريا فى المركز الثانى بـ ٤٧ ذهبية فقط، وجنوب أفريقيا فى المركز الثالث بـ ٣٢ ميدالية ذهبية.

ويعد هذا إنجازا تاريخيا وكبيرا للرياضة المصرية، حيث قامت البعثة المصرية برفع علم مصر عاليًا فى دورة الألعاب الأفريقية بغانا واستطاعت التتويج باللقب بالرغم من المشاركة بعدد قليل من اللاعبين.

ويرجع هذا إلى دعم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، حيث تم تقديم الدعم والمساندة والتحفيز لجميع الاتحادات الرياضية واللاعبين بالإضافة إلى المشاركة فى المعسكرات الخارجية مما أدى إلى حدوث فارق كبير فى أداء اللاعبين وتحقيق عدد كبير من الميداليات الذهبية.

ويعتبر المنتخب المصرى لرفع الأثقال الأكثر تحقيقًا للميداليات الذهبية فى دورة الألعاب الأفريقية برصيد ٢٧ ميدالية ذهبية، ويأتى بعده منتخب السباحة الذى حقق ١٦ ميدالية ذهبية، ثم منتخب مصارعة الذراعين برصيد ١٤ ميدالية ذهبية.

بينما جاء منتخبا الكاراتيه والمصارعة فى المركز الرابع بعد حصد ١٠ ذهبيات لكلًا منهما، ثم يأتى تنس الطاولة برصيد ٦ ذهبيات، ومن ثم الشطرنج والتايكوندو برصيد ٥ ذهبيات.

بينما حققت منتخبات الهوكى وألعاب القوى والكرة الطائرة الشاطئية والتنس والجودو وكرة اليد والكرة الطائرة ميدالية ذهبية واحدة لكل منتخب.