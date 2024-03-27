تنفيذي كفرالشيخ يوافق على إطلاق أسماء ضحايا معدية النيل على مدرسة بقلين

وافق المجلس التنفيذ لمحافظة كفرالشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، على إطلاق اسم مدرسة الشهداء الثانوية المشتركة علي مدرسة ميت الديبة بقلين، ( شهداء غرق معدية نكلا بالجيزة من أبناء قرية ميت الديبة مركز قلين)، كما وافق على تجديد قرار المحافظة رقم 3858 لسنة 2010 لاقامة مكتب بريد نموذجى بقرية قبريط مركز فوة.

وناقش المجلس عدداً من القرارات والموضوعات، لتعزيز التنمية ورفع مستوى الخدمات، والذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير مرور كفرالشيخ، والعميد مصطفي شوقي، المستشار العسكرى للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء برلمان شباب كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما وافق المجلس التنفيذى، على تغيير إسم معهد الحميدية الثانوي بنين الأزهرى بقرية زمزم الروضة كفر الشيخ الي معهد زمزم الثانوي بنين، كما وافق على تغيير اسم مدرسة القرضا الرسمية الدولية للغات الي المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ.

وفي سياق متصل، وافق المجلس التنفيذى على تجديد قرار المحافظة رقم 1181 لسنة 2019 الصادر بتخصيص مساحة 900م٢ لإنشاء مقر الوحدة المحلية بقرية الزهراء بلطيم، ووافق على إطلاق إسم الشهيد وليد إبراهيم علي مركز شباب منية مسير بمسير.

ووافق المجلس التنفيذى أيضاً، على تعديل القرار رقم 254 لسنة 2024 بتخصيص 6.18 فدان مجمع مدارس بغرب مدينة كفر الشيخ إحدهما يابانية والأخرى دولية حكومية، كما وافق على تجديد قرار المحافظة رقم 1579 لسنة 2021 لاقامة مجمع تنموي ببطيطة مركز كفر الشيخ علي أملاك دولة.

كما وافق المجلس التنفيذى على تجديد قرار المحافظة رقم 4479 لسنة 2018 بتخصيص مساحة 7347م٢ لإقامة مدرسة يابانية بدقميرة كفر الشيخ، ووافق على تجديد القرار رقم 4482 لسنة 2018 بتخصيص مساحة 450م٢ لاقامة مدرسة تمريض وسكن للأطباء بمدينة برج البرلس.

كما تمت الموافقة ،على تعديل لائحة الاعلانات لمحافظة كفرالشيخ وفقاً للقواعد العامة والاسس والمعايير اللازمة لانتظام مباشرة الاعلانات طبقاً لقانون الاعلانات رقم 208 لعام 2020 ولائحته التنفيذية، كما وافق على تخصيص مساحة 16 ط بناحية عزبة رزق جاويش التابعة للوحدة المحلية لقرية سد خميس مركز سيدى سالم لإقامة مدرسة ثانوية صناعية للبنات عليها .

وجه محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق وأهمية التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع، ومواجهة التلاعب في الأسعار، والغش التجاري وضبط الأسواق. والتواصل مع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

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