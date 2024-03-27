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الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

رئيس الحكومة اللبنانية يتسلم دعوة ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية المقبلة

رئيس الحكومة اللبنانية
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
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تسلّم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، دعوة من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر لها الخميس 16 مايو القادم.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن رئيس الحكومة استقبل اليوم موفد ملك البحرين وحيد مبارك سيار، وتسلم منه الرسالة؛ للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وأكد المسؤول البحريني أن ماركة ميقاتي في أعمال هذه القمة سيكون لها بالغ الأثر والأهمية في ظل الظروف الصعبة والتحديات الجسيمة التي يواجهها الوطن العربي في الوقت الحاضر.
 

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