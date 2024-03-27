تحطم سيارة وواجهات منازل.. تفاصيل انفجار 3 محطات صرف صحي بالقليوبية

كشف عدد من المواطنين المجاورين لحادث انفجار 3 محطات صرف صحي بالقليوبية أن انفجار داخل محطة الصرف الصحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، تسبب في تلفيات سيارتين كانتا بجوار تلك المحطات.

كما تسبب الحادث عن سقوط زجاج بشبابيك وأبواب العقارات المجاورة لذلك المكان دون حدوث خسائر بشرية.

وكشف مصدر بمحافظة القليوبية،عن فصل الغاز عن المنطقة المجاورة لحادث انفجار محطة المرج الجديدة بمنطقة القلج المرتبطة بـ 3 محطات وهما الخانكة والخصوص والمرج، لحين الانتهاء من التشغيل الكامل للمحطة.

وأضاف المصدر، أن الحريق حدث نتيجة حدوث تسريب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي وجرى السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني ولا توجد أى خسائر بالأرواح وجارى حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حاليا دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

كانت تلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية بلاغا بوقوع حريق بمحطات للصرف الصحي، بالمعاينة تبين أن الانفجار وقع في 3 محطات للصرف الصحي في القلج والخصوص والمرج الجديده، تتبع تلك المحطات جهاز الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، جرى الدفع بـ 4 سيارات للإسعاف، وتبين إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الخانكة والسلام، وتحرر محضر بالواقعة وجاري التحقيق من قبل الأجهزة المعنية.

فيما نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداه للمناطق المحاورة.