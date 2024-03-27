الأمن العراقي يلقي القبض على أحد عناصر داعش بمحافظة نينوى

أعلن الأمن العراقي، اليوم الأربعاء، القبض على أحد عناصر عصابات (داعش) الإرهابية بمحافظة نينوى.

وقال الناطق باسم الداخلية والإعلام الأمني العراقي العميد مقداد ميري حسبما أوردت قناة "السومرية نيوز"، "إنه تم إلقاء القبض على مسئول الهاون في داعش الإرهابي، الملقب بأبو اليمامة"، لافتا إلى أن الإرهابي صدرت بحقه مذكرة قبض قضائية وفق أحكام المادة (4) إرهاب.