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الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

130 نائبًا بريطانيًا يطالبون بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل

بريطانيا
بريطانيا
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طالب أكثر من 130 نائبًا بريطانيًا، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بحظر مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، تأتي هذه الخطوة في أعقاب تصاعد الغضب من استخدام إسرائيل للأسلحة البريطانية في قصف قطاع غزة.

تُعدّ بريطانيا ثالث أكبر مُصدر للمعدات العسكرية إلى إسرائيل، حيث توفر حوالي 15% من إجمالي المكونات المستخدمة في طائرات "إف-35" التي استخدمتها إسرائيل في قصف غزة.

وأعربت إسرائيل عن قلقها من فقدان الدعم العسكري، خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين تُشكلان 78% من إجمالي وارداتها العسكرية.

بدأت إسرائيل بالفعل في البحث عن مصادر أخرى لاستيراد المعدات العسكرية، تحسبًا لتوقف المزيد من الدول عن بيعها الأسلحة.

نائب بريطاني حظر بيع الأسلحة إسرائيل