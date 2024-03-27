130 نائبًا بريطانيًا يطالبون بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل

طالب أكثر من 130 نائبًا بريطانيًا، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بحظر مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، تأتي هذه الخطوة في أعقاب تصاعد الغضب من استخدام إسرائيل للأسلحة البريطانية في قصف قطاع غزة.

تُعدّ بريطانيا ثالث أكبر مُصدر للمعدات العسكرية إلى إسرائيل، حيث توفر حوالي 15% من إجمالي المكونات المستخدمة في طائرات "إف-35" التي استخدمتها إسرائيل في قصف غزة.

وأعربت إسرائيل عن قلقها من فقدان الدعم العسكري، خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين تُشكلان 78% من إجمالي وارداتها العسكرية.

بدأت إسرائيل بالفعل في البحث عن مصادر أخرى لاستيراد المعدات العسكرية، تحسبًا لتوقف المزيد من الدول عن بيعها الأسلحة.