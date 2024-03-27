روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتحيز في التحقيقات حول هجوم موسكو

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة بالتحيز في التحقيقات حول هجوم "كروكوس سيتي هول" الإرهابي، الذي وقع في موسكو يوم الجمعة الماضي.

وقالت زاخاروفا إن الولايات المتحدة بدأت بشجب الهجوم دون دعوة لإجراء تحقيق، بل حاولت إبعاد الشبهات عن أوكرانيا.

وأضافت أن تحيز الولايات المتحدة وتورطها في هذا الأمر واضح، وأن التصريحات الأمريكية الأولية كان يجب أن تتعلق بالحاجة إلى إجراء تحقيق وكشف الحقائق.

كان مجمع "كروكوس سيتي هول" في مقاطعة موسكو قد شهد هجوما إرهابيا مروعا، مساء الجمعة الماضي، عندما اقتحمه مسلحون وأطلقوا النار على رواده من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد الضحايا الذين عثر على جثثهم خلال فحص حطام مجمع "كروكوس سيتي هول" إلى 139 قتيلا، فيما ذكرت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيجودنيا" مارجريتا سيمونيان، أن عدد القتلى جراء الهجوم ارتفع إلى 143 شخصا، فيما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عدد مصابي الهجوم بلغ 180 شخصا.