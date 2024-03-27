إسرائيل تعلن إطلاق 30 صاروخًا من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى

نقلت فضائية القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلية، القول إن أكثر من 30 صاروخًا أطلقت نحو الجليل الأعلى من جنوب لبنان وتم اعتراض بعضها.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أفادت باندلاع حريق في مبنى بمستوطنة كريات شمونة بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان وطواقم الإطفاء تعمل في عدة ساحات بأنحاء كريات شمونة للسيطرة على الأمر.