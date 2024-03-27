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الأربعاء 27 مارس 2024
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بوابة العرب

المتحدث باسم حركة فتح لـ«البوابة نيوز»: نندد بمحاولات الاحتلال لإنهاء دور الأونروا

عبدالفتاح دولة، المتحدث
عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطيني
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أعرب عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة "فتح"، عن استنكاره لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي إنهاء دور وجود الأونروا في قطاع غزة.

وأكد «دولة» أن الأونروا كانت وما زالت الضامن والأساس في عملية توزيع المساعدات وتسهيل وصولها إلى اللاجئين الفلسطينيين، معتبرًا ذلك جزءًا من دورها ومسؤوليتها.

وفي تصريحاته، اتهم دولة الاحتلال بمهاجمة الأونروا بذرائع غير منطقية، مشيرًا إلى أنه يحاول استخدام اتهامات بأن الأونروا ترتبط بـ"جريمة النكبة الأولى" وحق عودة اللاجئين، بهدف إنهاء دورها الحاسم في دعم اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف «دولة» أن الاحتلال يشعر اليوم بأن "الوقت قد حان" للتخلص من الأونروا، مشددًا على أن هذا الاستهداف للمنظمة الدولية يعد "استهدافًا قديمًا جديدًا".

و أكد دولة أن حركة "فتح" تعمل جاهدة على حماية وجود ومكانة الأونروا رغم التحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى التعاون مع دول العالم لعدم الاستجابة لمطالب الاحتلال بوقف الدعم عن الأونروا. وكان آخرها من الشقيقة المملكة العربية السعودية التي أعلنت عن تقديم الدعم المالي لها.

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