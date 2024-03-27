إمبراطورية أبناء الفنانين تُسيطر على دراما رمضان

يشهد الموسم الرمضاني هذا العام مشاركة عدد كبير من أبناء الفنانين فى الدراما الرمضانية ٢٠٢٤، حيث يحظون بفرص جيدة من خلال الأعمال المتنوعة بين الكوميديا والتشويق والاجتماعى، وفى مشهد متكرر اعتاد الجمهور على ظهور أبناء نجوم الوسط الفنى فى أعمال رمضان رغم أن عدد الأبناء المشاركين فى ماراثون رمضان ٢٠٢٤ تراجع عن الموسم الماضى.

الأبناء يقدمون أعمالًا منفردة أو يشاركون فى مسلسلات آبائهم

إلا أن الظاهرة ما زالت مستمرة سواء بتقديم الأبناء أعمال منفردة بعيدًا عن آبائهم أو المشاركة فى مسلسلات آبائهم، كما يشهد الموسم الرمضاني ٢٠٢٤، مشاركة الأطفال فى أكثر من عمل أبرزهم؛ يوسف حمادة هلال فى مسلسل المداح ٤، منى أحمد زاهر، فى مسلسل إمبراطورية م»، بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن.

وفى هذه السطور ترصد «البوابة نيوز» أبناء الفنانين المشاركين فى الدراما الرمضانية ٢٠٢٤.

نور خالد النبوى ومنى أحمد زاهر فى مسلسل «إمبراطورية م»

للمرة الثانية، يشارك الفنان الشاب نور النبوى والده فى بطولة مسلسل إمبراطورية م، حيث يقدم شخصية مروان أبوالمجد، وتقدم منى أحمد زاهر، دور أصغر بنات مختار أبوالمجد مع كل من؛ خالد النبوى، حلا شيحة، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفى الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، الرواية للكاتب إحسان عبدالقدوس.

وشارك الفنان نور النبوى والده فى مسلسل راجعين يا هوى، وتم عرضه فى الماراثون الرمضانى ٢٠٢٢، مع نور اللبنانية، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، هنا شيحة، الراحل طارق عبدالعزيز، سلمى أبو ضيف وآخرين ومن إخراج محمد سلامة.

يوسف حمادة هلال فى «المداح ٤»

يظهر للمرة الأولى يوسف حمادة هلال فى عمل فنى، حيث إنه يشارك بمسلسل المداح ٤، الذى يُعرض خلال السباق الرمضانى ٢٠٢٤ مع والده، حيث ظهر الثنائى فى الكواليس من خلال التحضير لتصوير أحد المشاهد الصعبة والغامضة التى تجمعهما بالمسلسل وظهر مدى اندماج يوسف هلال بالأحداث.

يقدم يوسف حمادة هلال شخصية داوود ويرشده إلى الطريق الصحيح لمحاربة الجن، يشارك فى بطولة العمل كل من؛ حمادة هلال وفتحى عبدالوهاب ودياب وحمزة العيلى وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهبة مجدى ومحمد عز وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

عمر محمد رياض فى «قلع البحر»

يشارك نجل الفنان محمد رياض فى مسلسل قلع البحر مع عدد من نجوم الوسط الفنى أبرزهم؛ رياض الخولى، سوسن بدر، منى عبدالغنى، رانيا فريد شوقى، عمر محمد رياض، العمل من إخراج حسنى صالح.

يظهر عمر رياض باللوك الصعيدى للمرة الأولى، وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامى، بين منطقتى قمولة فى صعيد مصر والنوبة بمحافظة أسوان، كما يتطرق المسلسل فى تناوله إلى حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية وقعت فى تلك المناطق.

ليلى أحمد زاهر فى «أعلى نسبة مشاهدة»

تخوض الفنانة ليلى أحمد زاهر البطولة المطلقة من خلال مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، الذى يُعرض خلال السباق الرمضانى ٢٠٢٤، مع سلمى أبوضيف، محمد محمود، إسلام إبراهيم، إنتصار ومن إخراج ياسمين أحمد كامل وتأليف سمر طاهر.

تدور أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، حول فتاة تدعى «شيماء» من عائلة فقيرة تعمل على تحقيق شهرة كبير وواسعة على منصة «تيك توك»، للهروب من واقع الفقر ومن مضايقات والدتها لها ورفضها للعريس والزواج، وشقيقتها ليلى أحمد زاهر «نسمة» والتى تقع فى العديد من الأحداث المثيرة والكبيرة.

مريم أشرف زكى فى «سر إلهي»

تخوض الفنانة الشابة مريم زكى ابنة الفنان أشرف زكى والفنانة روجينا فى مسلسل سر إلهى، للمرة الثانية على التوالى بعد أن شاركت العام الماضى فى مسلسل ستهم. يُشارك فى مسلسل سر إلهى، كل من؛ روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمى جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدى، مراد مكرم، محمود حجازى، مريم أشرف زكى، يوسف الأسدى، إخراج رؤوف عبدالعزيز وتأليف أمين جمال.

محمد أحمد ماهر فى «حق عرب»

يظهر الفنان محمد أحمد ماهر، فى مسلسل حق عرب، حيث يجسد شخصية شقيق عرب السويركى، الشخصية التى يقدمها بطل المسلسل الفنان أحمد العوضى. مسلسل حق عرب، من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

ملك أحمد زاهر ومحمود عمرو ياسين فى «محارب»

يظهر كل من الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر، ومحمود عمرو ياسين نجل السيناريست عمرو محمود ياسين فى مسلسل محارب» مع عدد كبير من نجوم الوسط الفنى أبرزهم حسن الرداد، عفاف شعيب، أحمد زاهر، نرمين الفقى، منة فضالى، ماجد المصرى، ناهد السباعى، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكى.

أحمد كمال أبو رية فى «عتبات البهجة»

يتعاون الفنان أحمد كمال أبو رية، نجل النجم كمال أبو رية مع الفنان يحيى الفخرانى فى مسلسل عتبات البهجة، الذى يخوض به السباق الرمضانى ٢٠٢٤، مع نخبة مميزة من النجوم أبرزهم جومانا مراد، هنادى مهنا، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخى، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسى، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.