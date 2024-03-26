شيماء سر: "الدعم السريع" أفرغت البيوت في السودان من البنية السكنية

في إطار مؤتمر صحفي عُقد بنقابة الصحفيين، ألقت شيماء سر، الناشطة السودانية، كلمتها تحت عنوان "من غزة للسودان.. نساء في مواجهة العدوان"، حيث أكدت على تفاقم الأوضاع في السودان جراء تدخلات قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن هذه القوات قامت بإخلاء البيوت بشكل قسري وتدمير المكتبات في العديد من المناطق.

وقدمت سر رواية مؤلمة عن معاناة النساء في ظل الحروب والصراعات في السودان، حيث أشارت إلى دور النساء كقادة في إخراج أسرهن من مناطق الصراع، ولكنهن في الوقت نفسه يتعرضن للتحرش والاغتصابات.

وفيما يتعلق بتوثيق جرائم الاغتصاب، أوضحت سر أن هناك جهودًا كبيرة من قبل مجموعات نسوية لرصد وتوثيق هذه الحالات، حيث تم توثيق 481 حالة اغتصاب، ولكنها أشارت إلى أن هذا الرقم لا يعكس الواقع بالكامل نظرًا لصعوبة الوصول إلى الحالات وخوف النساء من الإبلاغ.

وختمت سر كلمتها بالتأكيد على استمرار جهود الناشطين في مناطق النزاع وتطبيق بروتوكول الاغتصاب، والتواصل مع الناجيات، مؤكدة على ضرورة المساءلة الحقيقية لمجرمي الحرب والتمسك بملفات الضحايا لحين تحقيق العدالة.

وعن صعوبة تحرك الطواقم الإعلامية داخل الخرطوم، أوضحت أن الإعلام الحكومي هو المسيطر على البث الإعلامي والذي يقوده الجيش السوداني.

وقد نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤتمرًا تضامنيًا بعنوان "من غزة للسودان.. نساء في مواجهة العدوان"، القائم الان بقاعة هيكل فى الدور الرابع بمبنى النقابة.

يتضمن المؤتمر شهادات المحامية والناشطة الفلسطينية فاطمة عاشور، والإعلامية الفلسطينية تغريد العمور، والصحفية الفلسطينية صيبا إسماعيل. ومن السودان شهادات الناشطة النسوية السودانية فهيمة هاشم، والمحامية السودانية شيماء تاج السر. وتتحدث من مصر فاطمة خفاجى ممثلة الشبكة العربية النسوية.