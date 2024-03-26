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الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بمشاركة 300 شاب وفتاة.. وكيل وزارة الشباب بالدقهلية تشهد ورش عمل لدعم الاقتصاد المصري

الدكتورة مني عثمان
الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية
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شهدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ورش عمل تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، وذلك في قاعة الاجتماعات بنادي جزيرة الورد الرياضي، بالتعاون بين الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وإدارة البرلمان والتعليم المدني بالدقهلية، واتحاد طلاب "تحيا مصر".

وحضر الورشة عبد الرحمن البربري، مسؤول اتحاد طلاب "تحيا مصر"، وأحمد يحيى، مسؤول القطاع، إلى جانب مشاركة 300 شاب وفتاة من أعضاء اتحاد طلاب "تحيا مصر".

وأكدت الدكتورة منى عثمان على الإرادة الحقيقية لتفعيل دور الشباب وكوادر العمل العام في دعم الاقتصاد المصري، وتبني رؤاهم لإيجاد حلول لتنمية الاقتصاد المصري. كما أشارت إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرؤى الشباب ومقترحاتهم، وتفعيلها على أرض الواقع، مؤكدة على أهمية تفعيل دور الشباب في بناء مستقبل مصر الاقتصادي.

فيما استعرض كوادر العمل العام ورؤساء الكيانات الشبابية وممثلو مؤسسات المجتمع المدني، رؤاهم ومقترحاتهم والأفكار الاقتصادية والمبادرات الشبابية التي من شأنها  دعم الاقتصاد المصري.

يذكر أن ذلك يأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية، و خالد فوزي والدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، و منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية وفريق العمل بالإدارة.

الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشباب والرياضة بالدقهلية اتحاد طلاب تحيا مصر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية