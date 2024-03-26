صحة مطروح تدشن مبادرة "الـ 1000 يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية

يشهد القطاع الطبي بمحافظة مطروح بجناحيه العلاجي والوقائي وكافة الإدارات الصحية، نشاطًا مكثفًا خلال شهر رمضان الكريم من خلال دعم وتنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، والدفع بالعديد من القوافل الطبية المجانية لتوقيع الكشف على أهالي المناطق الأشد احتياجًا والتي تقع بالمناطق الصحراوية النائية بعيدًا عن المستشفيات العامة والمتخصصة والمراكز الطبية، وتكثف من انتشار الفرق الطبية لضمان وصول الخدمة اللائقة والمتميزة للمواطن المطروحي.

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم، إن مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة تعمل على تقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة تنال رضا المواطنين والمترددين على منافذ تقديم الخدمة الطبية بكافة مستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية والوحدات الصحية بالمراكز والقرى المنتشرة من مدينة الحمام شرقًا حتى السلوم غربًا ووصولًا لواحة سيوة جنوب غرب المحافظة.

وأشار إلى حجم النشاط والجود المكثفة من كافة الإدارات التابعة للمديرية، للوصول إلى أقصى معايير الجودة في التعامل مع المرضى وذويهم وتقديم الخدمات الطبية اللائقة، وذلك من خلال قيامه بالمرور المفاجئ على منافذ تقديم الخدمات الطبية والعلاجية داخل مدينة مرسى مطروح أو بالمراكز التابعة لها، فضلًا عن الدفع بلجان متابعة دورية برئاسة وكيل المديرية، أو مديري الإدارات الفرعية؛ مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لضبط سير العمل بتلك المنافذ.

انتشار مكثف لفرق المبادرات الرئاسية

وأكد سالم على الانتشار المكثف لفرق المبادرات الرئاسية؛ لخدمة أهالي محافظة مطروح خلال شهر رمضان المبارك، سواء كانت فرق ثابتة أو متنقلة تواصل عملها بجميع الأماكن المختلفة تحت إشراف الدكتور أحمد عماد المنسق العام للمبادرات الرئاسية بالمديرية، لفحص الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والأورام السرطانية ومبادرة صحة المرأة، بالإضافة إلى عمل التوعية الصحية في كافة الموضوعات المتعلقة بالمبادرات الرئاسية. حيث تواجدت الفرق داخل المساجد وبجوارها في مختلف الإدارات الصحية حسب الخطة الموضوعة، مشيرًا إلى تواجد فرق عمل المبادرات الرئاسية بالأماكن التي تشهد ترددات عالية، مثل أمام حديقة غزالة والمساجد ومراكز الشباب وشارع المجمع بالشيخ عطيوة بالكيلو2، أمام المسجد الكبير وحديقة كليوباترا ومسجد العوام.

وبالأمس القريب انطلقت أعمال الجشني الميداني على أعمال تطعيمات الأطفال الروتينية بجميع مراكز المحافظة، حرصًا من وزارة الصحة والسكان لحصول جميع الأطفال للتطعيمات الروتينية، وبدأت الحملة الثلاثاء 19 مارس الجاري، وتستمر لمدة 9 أيام، حيث تم تقسيم المحافظة إلى 71 مربعًا جغرافيًا، وتم توزيع الفرق الطبية عليها.

وكيل وزارة الصحة بمطروح : تشغيل منافذ تقديم خدمات المقبلين على الزواج في الفترات المسائية

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم تشغيل منافذ تقديم خدمات المقبلين على الزواج في الفترات المسائية بدءً من يوم العاشر من رمضان وحتى نهاية الشهر الكريم ببعض مراكز المحافظة، وتوزيعها كالتالي وحدة السادات الصحية بمدينة مرسى مطروح، ووحدة العلمين الصحية لخدمة القطاع الشرقي من المحافظة والذي يضم مدن ومراكز الحمام والعلمين والعلمين الجديدة والضبعة، ووحدة النجيلة القبلية لخدمة القطاع الغربي من المحافظة والذي يضم مدن ومراكز النجيلة وسيدي براني والسلوم، ووحدة سيوة الصحية مركز مدينة سيوة.

تدشين المبادرة الرئاسية "الـ 1000 يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية

وأشار إلى أنه جارٍ تدشين المبادرة الرئاسية "الـ 1000 يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدًا أن مديرية الصحة بمطروح سباقة دائمًا في تنفيذ المبادرات الرئاسية، حيث تمت أولى الخطوات لتشغيل المبادرة بالانتهاء من تفعيل غرف المشورة بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية، وجارٍ تفعيلها بمستشفى الأطفال ووحدة السادات الصحية، مع الاستعداد لتدريب الفريق الطبي من خلال الفرق الوزارية في أقرب وقت ممكن، كما تم ضم مستشفى سيوة المركزي للعمل ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.

وأوضح سالم أن المبادرة تعمل على تنمية الأسرة المصرية، وتهدف إلى تحسين الخصائص السكانية وترتكز على ثلاث محاور رئيسية وهي تحسين مخرجات حديثي الولادة وتطبيق الحضانات صديقة الأم والطفل، والمشورة الأسرية المتكاملة والفردية وبمنتهى الخصوصية لتحسين الخصائص السكانية ومخرجات الـ 1000 يوم الذهبية وخفض معدل المواليد، ودعم الولادة الطبيعية الآمنة وتخفيض القيصرية الغير ضرورية وتطبيق آليات المستشفى صديق الأم والطفل.