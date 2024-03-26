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الثلاثاء 26 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طفل بمنطقة السلام

أرشيفية
أرشيفية
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صدر حكم من محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة هتك عرض طفل في منطقة السلام.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم، الذي يُدعى س.ا، قام بتهديد واستخدام القوة لهتك عرض الطفل، حيث اختطفه بالقوة من أمام منزله.

وبحسب التحقيقات، قام المتهم بتمزيق ملابس الطفل واعتدى جنسيًا عليه، وهتك عرضه بطريقة وحشية.

تقدمت أسرة الطفل ببلاغ لقسم شرطة السلام، تتهم فيه العامل بجريمة هتك عرض ابنها، وبفضل التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى هوية المتهم وضبطه بواسطة الأكمنة المناسبة.

اعترف المتهم بارتكاب الجريمة عندما تم القبض عليه، واتخذت الجهات الأمنية اللازمة الإجراءات القانونية بحقه.

إرتكاب الواقعة القانونيه اللازمة السجن المشدد