جنايات المنصورة تحيل ضابطين للنيابة العامة تهمة التزوير في "محضر ضبط"

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية "الدائرة الثامنة"، اليوم ببراءة 3 متهمين بينهم “هارب”، من تهمة الإتجار بالمواد المخدرة بمركزالسنبلاوين، وإحالة ضابطان من قوة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، "معاوني مباحث المركز" والقائمين على ضبط المتهمين، الى النيابة العامة بتهمة التزوير في محضر الضبط وثبوت ضبطهم من مكان آخر مخالف بما ورد الضبط، وقررت المحكمة براءة المتهمين مما أسند إليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار مصطفى محمود محمد وسكرتارية محمد عبد الهادي وطارق عبد اللطيف فى القضية رقم 24311 لسنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2752 اسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

وكان المستشار عبدالرحمن الشهاي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كلا من "عاطف.ح.ف"، محبوس، و"محمود.ع.ا.ع"، محبوس،و"الشحات.ع.ا،هارب، إلى محكمة الجنايات المختصة لانهم ف 23/10/2023 بدائرة مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية، ألفوا عصابة غرضها الإتجار فى الجواهر المخدرة وحازوا و أحرزوا جوهرين مخدرين "هيروين، ونبات الحشيش"، وكان ذلك بقصد الإتجار، وحاز وأحرز المتهم الأول والثاني والثالث سلاحا ناريا "فرد خرطوش، و طلقة مما تستعمل على السلاح".

وشهد الضابط "أحمد.م.ع"،28 عاما، معاون مباحث مركز السنبلاوين فى أقواله بالنيابة العامة ان تحرياته السرية دلته على تأليف المتهمين تشكيلا عصابيا بغية الإتجار فى المواد المخدرة وانه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل وتمكن من ضبط المتهمين الأول والثاني ولاذ الثالث بالفرار متخليا عن كيس بالتقاطه وفضة عثر بداخله على 41 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وبتقتيش المتهمين الاول والثاني عثر مع الأول على 95 لفافة لذات الهيروين المخدر وفرد خرطوش مذخر بطلقة و15 كيس لنبات الحشيش المخدر وهاتف محمول.

وأضاف معاون المباحث باقواله في النيابة العامة بعثورة مع المتهم الثاني على 107 لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومع كلا على مبلغ مالي وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما أحرزهما والمتهم الثالث المخدر المضبوط بقصد الاتجار و انهم الفوا تشكيلا عصابيا بغي للاتجار فى المواد المخدرة والمبلغ الالي من حصيلته .

وأقر الشاهد الثاني "إبراهيم.ر"،28 عاما، نقيب شرطة معاون مباحث فى شهادته امام النيابة بمضمون ما شهد به سابقه .

وقدم محامي المتهمين مقاطع فيديو مصورة للحظة ضبط المتهمين والتي أوضحت للمحكمة اختلاف مكان ضبط المتهمين عما شهد به معاوني المباحث، باستدعاء الضباط وسؤالهم اقروا بمكان مغاير لمكان الضبط الأمر الذي انتهى بإصدار المحكمة حكما ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم وإحالة الضابطان للنيابة العامة بتهمة التزوير.