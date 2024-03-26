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الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

كوريا الشمالية ترفض أي اتصالات مع اليابان

كيم جونج-أون
كيم جونج-أون
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قالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون"، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية سترفض أي اتصالات مع اليابان، بعد أن اعترضت طوكيو على مشكلة المختطفين اليابانيين والبرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وجاءت تصريحات "كيم  في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بعد يوم من قولها إن رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" أعرب عن استعداده لعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي.

وذكرت:«أن اليابان ليس لديها الشجاعة على الإطلاق لاتخاذ الخطوة الأولى نحو علاقة جديدة بين كوريا الشمالية واليابان مع تغيير التاريخ وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين».

وأضافت: «حددت حكومتنا بوضوح موقف اليابان مرة أخرى، وفي الختام، ستتجاهل وسترفض أي اتصالات أو مفاوضات مع الجانب الياباني».

كوريا الشمالية اتصالات اليابان البرنامج النووي السلام