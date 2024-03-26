تصفيات آسيا المزدوجة.. المنتخب الفلسطينى يخطف فوزا قاتلا على بنجلاديش

حقق المنتخب الفلسطينى، فوزا قاتلا على نظيره بنجلاديش، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، وذلك على ملعب "ملوك باشوندهارا أرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة التاسعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.



ففى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد الدقيقة الـ 90، اقتنص ميلاد تيرمانيني هدف الفوز للمنتخب الفلسطينى، بعد أن كانت المباراة فى طريقها للتعادل السلبى.

وشهد اللقاء سيطرت لاعبو منتخب فلسطين على مجريات اللعب طوال أحداث اللقاء، وأهدروا العديد من الفرص بافتقادهم للمسة الأخيرة أمام مرمى بنجلاديش.



وحصل اللاعب عميد مجانحة لاعب المنتخب الفلسطينى على البطاقة الحمراء في الدقيقة 92، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، بعدما تعمد إخراج لاعب بنجلاديش المصاب من أرضية الملعب بطريقة غير مناسبة.



بهذا الفوز رفع المنتخب الفلسطينى رصيده إلى 7 نقاط ، احتل بها وصافة المجموعة التاسعة، بينما يتذيل منتخب بنجلاديش الترتيب بنقطتين.