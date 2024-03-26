بعد قرار مجلس الأمن| إسرائيل تسحب فريق التفاوض من قطر.. وتزعم: حماس غير مهتمة بالمحادثات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، إن تل أبيب استدعت فريقها المفاوض بمحادثات الهدنة في قطاع غزة من قطر، بزعم أن حركة حماس رفضت عرضها الأخير بشأن صفقة الأسرى والهدنة.

وفي بيان، قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن قرار حماس برفض التسوية التي توسطت فيها الولايات المتحدة هو "دليل واضح على عدم اهتمامها بمواصلة المحادثات، وشهادة حزينة على الضرر الذي سببه قرار مجلس الأمن الدولي"، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي أقر مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن نتنياهو وضع خطوطا حمراء واضحة، كان من الواضح أنه لا يمكن تحقيق تقدم بعدها، مما أدى إلى قرار إعادة الوفد إلى تل أبيب.

وقال مكتب نتنياهو إن حماس رفضت مرة أخرى أي عرض تسوية من الأمريكيين، وكررت مطالبها: الوقف الفوري للحرب، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وترك قدراتها في الحكم.

وأكد المكتب أن إسرائيل لن تستسلم لمطالب حماس وستواصل الحرب من أجل تحقيق جميع أهدافها: إطلاق سراح جميع الأسرى، وتدمير قدرات حماس العسكرية والحكمية، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل".

وأعلنت حماس مساء الاثنين للوسطاء أنها "ملتزمة بالموقف والرؤية التي قدمتها في 14 مارس"، والتي تطالب بموجبها بالانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف شامل لإطلاق النار.

واعتمد مجلس الأمن الدولي مساء الإثنين، مشروع قرار بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة خلال شهر رمضان.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.