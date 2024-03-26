واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، جولاته التفقدية لمتابعة انتظام العملية الامتحانية وللاطمئنان على انضباط الدراسة، حيث قام بزيارة مفاجئة لمدرسة تحفيظ القرآن الابتدائية.

وتابع وكيل الوزارة شرح المعلمين في الحصص الدراسية والفصول، وتفاعل الطلاب مع المحتوى التعليمي، كذلك تابع أداء طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي لامتحان شهر مارس.

وأجرى شحاته خلال جولته بالفصول التعليمية حوارا تربويا مع أبنائه الطلاب، أكد لهم ضرورة الانتظام في الحضور للمدرسة يوميا من أجل تحصيل العلم والصبر في طلبه في سبيل تحقيق طموحاتهم خلال المستقبل، وفي سبيل أن يكونوا جيلا نافعا قوياً قادراً على تحمل المسئولية وتحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي مصر.

وأوضح وكيل تعليم مطروح كذلك أن المدرسة هى الأساس فى العملية التعليمية و التى تخرج منها أفضل الشخصيات والعلماء قائلًا لهم: "إذا أردتم التفوق والنجاح فعليكم بالحرص على الحضور إلى المدرسة والاستفادة من خبرات المعلمين فالمدارس زاخرة بأفضل القامات من المعلمين الذين تخرج على أيديهم الكثير والكثير من الشخصيات العامة فى الدولة".

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام امتحانات شهر مارس بتحفيظ القرآن الابتدائية

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