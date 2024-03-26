برتوكول تعاون بين مطروح والأكاديمية العربية لتنفيذ الهوية البصرية للمحافظة

وقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين المحافظة والأكاديمية، تقوم من خلاله الأكاديمية بعمل الهوية البصرية للمحافظة، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام رئيس لجنة الهوية البصرية بالمحافظة، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والمهندسة أمل عرفة مدير التخطيط العمراني، ومحمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف، وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

يتضمن البروتوكول تعاون الأكاديمية مع المحافظة فى إعداد مشروع الدليل الإرشادي للهوية البصرية لمحافظة مطروح، وتتضمن بنود الاتفاق تشكيل محافظة مطروح فريق العمل الذي سيقوم بإعداد الهوية البصرية لمحافظة مطروح بالتعاون مع الأكاديمية وتوفير كافة المعلومات والعناصر المساعدة لإخراج الهوية البصرية في أسرع وأكمل صورة لائقة، كذلك الموافاة بالعناصر التراثية للمحافظة عن طريق لجنة التراث، وتحديد أماكن المشروعات الإرشادية التي يمكن تطبيق الهوية البصرية بها، مع مشاركة المجتمع المدني والشباب من طلاب أو خريجى الجامعات لإبراز الهوية البصرية والتوافق عليها.

وضع الإطار التعريفي للهوية البصرية وتوحيد المفاهيم

كما تقوم الأكاديمية في وضع الإطار التعريفي للهوية البصرية وتوحيد المفاهيم والرؤىة الخاصة بالهوية البصرية، والمشاركة وفريق العمل في وضع الإطار التنفيذي لخلق الهوية البصرية، وإعداد الدليل الإرشادي المصور للمحافظة؛ طبقا للمطلوب من وزارة التنمية المحلية.

ويهدف البروتوكول إلى تعاون الأكاديمية من خلال الأساتذة والمختصين، مع المحافظة في وضع الهوية البصرية المعبرة عن محافظة مطروح وإبراز القيم الجوهرية الثقافية والتاريخية والطبيعية والسياحية للمحافظة، وإضفاء الهوية البصرية على كل الملامح المميزة للمحافظة؛ بما يكون شخصية بصرية مميزة للمحافظة والدعاية والترويج السياحي لها.

وتم استعراض جهود الأكاديمية وخبراتها السابقة في المشاركة في وضع وتصميم الهوية البصرية لمدينة العلمين الجديدة.

محافظ مطروح يؤكد الدور الفعال والتعاون الدائم بين الأكاديمية والمحافظة

ويأتى ذلك وتأكيدا على الدور الفعال والتعاون الدائم بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومحافظة مطروح في مجالات متعدده ومن بينها مشاركة الأكاديمية كجزء من مجموعة عمل محافظة مطروح للمساعدة في إعداد منهجيه الهوية البصرية والمساعدة في إعداد الدليل الارشادي، وكذلك في إطار جهود الدوله للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وجهود وزارة التنمية المحلية في تطوير عواصم المحافظات والمدن المصريه و من خلال برامج التنمية المحلية المطورة التي تسعي من خلالها لعمل برامج تساعد علي التنميه العمرانية الحضرية والريفيه وتحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، جاء قرار دولة رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية الدراسة مقترح خلق هوية بصرية لكل محافظة من محافظات الجمهورية؛ وذلك للمساهمة في تعميق مفهوم الانتماء الوطني خاصة بين الشباب والأطفال وإصدار دليل استرشادي مصور للهوية البصرية لكل محافظة وتحديد مشروعات ارشادية لتنفيذ الهوية البصريه في الأجزاء الهامة والحيوية من المدينة عاصمة كل محافظة، وفي إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تم تشكيل مجموعات عمل بكل محافظه قائمة علي إشراك الجامعات المحلية للمساهمة في منظومه عمل الهوية البصرية للتأكد من خروجها بدرجه عالية من الاحترافية والجودة.

برتوكول تعاون بين مطروح والأكاديمية العربية لتنفيذ الهوية البصرية للمحافظة

IMG-20240326-WA0032

IMG-20240326-WA0011

IMG-20240326-WA0015

IMG-20240326-WA0029

IMG-20240326-WA0031

IMG-20240326-WA0007

IMG-20240326-WA0023

IMG-20240326-WA0026

IMG-20240326-WA0021

IMG-20240326-WA0022

IMG-20240326-WA0019

IMG-20240326-WA0020

IMG-20240326-WA0033