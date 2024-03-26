رئيس خارجية النواب: قرار مجلس الأمن خطوة مهمة يجب البناء عليها

أكد كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار فى غزة فى شهر رمضان، وبما يؤدى لوقف دائم لإطلاق النار يأتي استجابة للجهود العربية وخاصة المصرية التى بذلت على كافة المستويات سواء متعددة الأطراف وفى مقدمتها قمة القاهرة للسلام والثنائية التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى لقاءاته مع زعماء العالم ولجهود عربية بذلتها المجموعة العربية في الأمم المتحدة مع كافة القوى الدولية المعنية بما فيها الأمريكية للوصول لقرار يستجيب للمطالب الشعبية العالمية.

وأردف كريم درويش، أن ذلك القرار يتفق مع الرأى العام العالمى ومع الرأى العام العربى الأمريكى الذى خرج فى مظاهرات متعددة ضد الإدارة الأمريكية التي استخدمت الفيتو مرار لعدم صدور قرار بوقف فورى لإطلاق النار حتى باتت الإدارة الأمريكية معزولة عن العالم بوقوفها الدائم والصريح مع العدوان الإسرائيلي وجرائمه البشعة وغير الإنسانية ضد الشعب الفلسطينى.

واختتم درويش، أن هذا القرار يتطلب استمرار الضغط الشعبى العالمى والرسمى من الدول العربية، وفى مقدمتها مصر لتنفيذ القرار وتحويله لوقف دائم بعد شهر رمضان المبارك وكذلك لفضح الممارسات الإسرائيلية فى كافة المحافل الدولية لاستمرار الزخم الدولى ازاء الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه فى إقامة دولته المستقلة ذات وعاصمتها القدس الشريف وفق مبدأ حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.