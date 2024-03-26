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الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الداخلية تكشف تفاصيل حقيقة احتجاز طالبين بقنا

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع "فيس بوك" بشأن الادعاء باحتجاز طالبين “بالمرحلة الإعدادية” داخل مركز شرطة أبو تشت بقنا إثر خلافات نشبت بين عائلتين دون وجه حق .
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لمركز شرطة أبو تشت بقنا بحدوث مشاجرة بين طرف أول (عامل – " الطالبان المعنيان بما نُشر") ، طرف ثانى (4 أشخاص) بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

حيث تم ضبط كلا الطرفين وعُثر بحوزة الأول من الطرف الأول على بندقية خرطوش، وعُثر بحوزة شخص من الطرف الثانى على بندقية آلية وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبس حائزى الأسلحة احتياطياً وإخلاء سبيل باقى المتهمين بضمان مالى وتسليم الطالبين "المعنيين بما نشر" لأهليتهما وأخذ التعهد اللازم عليهما بحسن رعايتهما وتم تنفيذ قرار النيابة.

4 أشخاص إخلاء سبيل أهل