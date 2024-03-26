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الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط ميكانيكي بتهمة النصب على المواطنين في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (ميكانيكى- مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة التبين.. وبحوزته (سلاح أبيض- 4 رخصة تسيير بأسماء مختلفة - 2 بطاقة ضريبة لأشخاص مختلفة - فحص فنى لإحدى السيارات- مبلغ مالى).
وبسؤاله أقر بممارسته نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات التراخيص مقابل مبلغ مالى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وزارة الداخلية ميكانيكي النصب والاحتيال