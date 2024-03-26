ضبط ميكانيكي بتهمة النصب على المواطنين في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (ميكانيكى- مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة التبين.. وبحوزته (سلاح أبيض- 4 رخصة تسيير بأسماء مختلفة - 2 بطاقة ضريبة لأشخاص مختلفة - فحص فنى لإحدى السيارات- مبلغ مالى).

وبسؤاله أقر بممارسته نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات التراخيص مقابل مبلغ مالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.