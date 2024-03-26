كارثة في أمريكا.. انهيار ثالث أطول جسر بالعالم بعد اصطدام سفينة بقاعدته| شاهد

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بانهيار جسر فرانسيس سكوت في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية، بعد اصطدام سفينة شحن ترفع علم سنغافورة بقاعدته.

ووفقا للتقارير، فإن انهيار الجسر الذي يعد ثالث أطول جسر بالعالم تسبب في سقوط عشر سيارات على الأقل في المياه، وتم إدراج ما لا يقل عن 20 شخصا في عداد المفقودين.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث انهيار أجزاء من الجسر، وبحسب التقارير، سقطت عشر مركبات على الأقل في المياه.

https://x.com/SkyNews/status/1772527444416712864?s=20

وأعلنت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية تخوفها من وقوع حادث يخلف إصابات جماعية وتم استدعاء قوات إنقاذ كبيرة إلى المنطقة.

تم افتتاح الجسر في عام 1977 وسمي على اسم مؤلف النشيد الوطني الأمريكي، ويمتد لمسافة 1.6 ميل وهو جزء من الطريق السريع 695 في ولاية ماريلاند، يتكون من أربعة مسارات ويمر عليه أكثر من 11 مليون مركبة سنويًا.