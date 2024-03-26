ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء قصف منزل شمال رفح إلى 15 شهيدًا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة أبو نقيرة بمنطقة مصبح شمال رفح جنوب قطاع غزة إلى 15 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى سقوط عشرات الجرحى الفلسطينيين.

وقالت طواقم الاسعاف بالدفاع المدني الفلسطيني أنها تمكنت من نقل عدة إصابات معظمها خطيرة نتيجة استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي لمجموعة من المواطنين بالحي السعودي غرب رفح الفلسطينية .

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب قطاع غزة عن الخدمة بعد إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.