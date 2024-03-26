فيديو| إصابة 6 أشخاص خلال أعمال شغب في بلجيكا

أفادت قناة "VRT" البلجيكية الحكومية بأن ما لا يقل عن 6 أشخاص أصيبوا خلال أعمال الشغب في هيوسدن زولدر وهوثالين هيلشترين في ليمبورج، أحدهم أصيب بجروح خطيرة.

وذكرت القناة على موقعها الرسمي أن أعمال الشغب اندلعت الليلة الماضية عقب اشتباكات بين أكراد سوريين وأتراك، مشيرة إلى أن قافلة الأكراد السوريين من لوفين سافرت إلى هيوسدن-زولدر وهوثالين-هيلشترين لتحتفل بعيد النوروز.

ويقول غيرت فيرهاين رئيس شرطة منطقة كارما: "لقد بدأوا في استفزاز السكان الأتراك بالأعلام وقد أدى ذلك إلى حادثة سأل فيها شاب من أصل تركي القافلة عن سبب ضرورة السير في الشوارع حاملين أعلام حزب العمال الكردستاني.. ثم تلقى عدة ضربات".

وأضاف غيرت فيرهاين "الأحداث تصاعدت وأمضينا ساعات في محاولة استعادة النظام العام".

وصرح بأنه تم تحطيم نوافذ السيارات كما تم إضرام النيران في الأعلام بالإضافة إلى تعرض عدد من الأشخاص للضرب.

وأوضح أن الأمر تطلب حضور عدة فيالق وطائرة هليكوبتر وخراطيم مياه لتفريقهم، مؤكدا أنه وبحلول الساعة 11 مساء كان الوضع تحت السيطرة.

وقال فيرهاين إن الشرطة تحلل صور كاميرا المراقبة لتحديد المشتبه بهم المحتملين الآخرين: كما أنه تم تشكيل فريق عمل بقيادة مكتب المدعي العام.

وأشار رئيس شرطة منطقة كارما إلى أن 6 أشخاص أصيبوا في الاشتباكات أحدهم جروحه خطيرة، إضافة إلى إصابة بعض ضباط الشرطة بجروح طفيفة.

هذا، وقالت قناة "VRT" نقلا عن مصدر أن هناك أيضا عمليات طعن، مبينة في السياق أنه تم القبض على شخص واحد أودع السجن.

وأكدت القناة البلجيكية الرسمية أن المدارس والمساجد في المنطقة تخضع لمراقبة مكثفة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قال ناشروها إنها توثق الاشتباكات وأعمال الشغب في المنطقة.

Turkic Timi: ""Geliyoruz" diyen PKK'lı d*muzlar korkak gibi kaçtılar"



"Geldikleri gibi gittiler"



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Türk

Heusden-Zolder

Belçika pic.twitter.com/BwSs9fsVtf — Asker Bilgileri (@GokboruM1N) March 25، 2024

Belcika'nın Heusden-Zolder kasabasında Newroz kutlamasında dönen Kürdistanlı aileleri yakma teşebbüsünde bulunanlardan biride Hasan Atmaca adındaki bu zattır. Bu kişi linç girişimi ve olay anını sosyal medya hesabi üzerinden paylaşarak yayınladı#Belcika pic.twitter.com/xEVpQd79yD — devrim (@Cakabey_zeki) March 25، 2024