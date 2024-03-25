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الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

وفاة عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في الجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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تعرض عامل لمصرعه جراء صعق كهربائي أثناء قيامه برش مبيدات داخل مزرعة في منطقة الريف الأوروبي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

تلقى رئيس مباحث القسم، المقدم كريم سمير، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوفاة عامل داخل مزرعة بالمنطقة المذكورة، حيث تبين عند وصول الأجهزة الأمنية أن العامل البالغ من العمر 17 عامًا، يُدعى يوسف، قد تعرض لصعق كهربائي أثناء استخدامه لماكينة الرش أثناء عملية رش المبيدات.

تم نقل جثة العامل إلى ثلاجة المستشفى، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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