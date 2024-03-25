رئيس مدينة أشمون: حملات يومية على المواقف لضبط تطبيق التعريفة الجديدة

أكد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون فى محافظة المنوفية ، استمرار شن الحملات اليومية، علي مجمع مواقف السيارات للوقوف علي مدي الإلتزام بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة بكافة وسائل المواصلات بأشمون، وذلك في ضوء قرار زيادة أسعار البنزين والسولار، لإلزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب المقررة وعدم الزيادة في أسعار المواصلات داخل مركز ومدينة أشمون، والإلتزام بهذه التوجيهات تحقيقاً للعداله والتصدي لجشع بعض السائقين لضمان إنتظام حركة المرور وتوقيع العقوبات علي المخالفين بكل حزم وقوة .

كما أكد النمر، أنه تم التشديد على مدير مشروع المواقف بالمجلس بضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بالسيارات والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب المقررة والمتابعة الدورية لتلك التوجيهات.

وأضاف، أنه تم توجيه إدارة تموين أشمون ورؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية علي كافة المواقف ومحطات الوقود منعاً للمغالاة على المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مناشداً كافة المواطنين بمركز أشمون بعدم دفع أكثر من الأجرة المحددة لكل خط سير بقري مركز أشمون .