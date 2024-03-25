ads
الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

عقوبة تعريض حياة المسنين للخطر.. حبس وغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه

الحبس
الحبس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وضع قانون حقوق المسنين، عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بتعريض حياة المسنين للخطر

وتأتي عقوبة تعريض حياة المسنين للخطر

مادة (44)

نصت على أن يعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (46)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات.
 

قانون حقوق المسنين حياة المسنين بالحبس وبغرامة