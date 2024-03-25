عقوبة تعريض حياة المسنين للخطر.. حبس وغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه

وضع قانون حقوق المسنين، عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بتعريض حياة المسنين للخطر

وتأتي عقوبة تعريض حياة المسنين للخطر

مادة (44)

نصت على أن يعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (46)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات.

