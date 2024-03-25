ريتا حرب: "أبو ولادي مبيصرفش عليهم ولا بيشوفهم من سنين"

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها لم تختار أب جيد لأولادها وكان متسرعة في الزواج المبكر، مشددة على أنها لم تعيش كل مراحل حياتها، معقبة: "خلصت كل حاجة بدري".

وأوضحت "حرب"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن طليقها لم يكن يصرف على أولاده وكان يعامله بطريقة سيئة وغير جيدة، مؤكدة أنه طليقها لم يعد يشوف أولاده بعد الطلاق.

ونوهت الفنانة اللبنانية ريتا حرب بأن طليقها لم يرى أبناءه منذ فترة طويلة أي منذ سنوات عديدة، موضحة أنه عندما يكون معهم يعاملهم بطريقة عادية كأي أب، مشددة على أنه طليقها شخص لبناني.