نصرة تنتقم من سعد في آخر حلقات مسلسل "سر إلهي"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “سر إلهي” من بطولة روجينا، الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من العمل، والتي شهدت عدد من الأحداث الهامة.

وخلال الحلقة، تزور نصرة (روجينا)، زوجها السابق سعد (محمد ثروت) في محبسه، وتعرض عليه التنازل عن نصيبه في معرض السيارات مقابل تسوية القضية والإفراج عنه.

كما تزور نصرة أيضًا غريمتها شاهيناز (مي سليم) في محبسها، كما فعلت الأخيرة معها من قبل، وخلال المقابلة تخبرها نصرة أن شقيقها هو من سلم فيديو إدانتها في قضية مقتل المحامي للنيابة.

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا في الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.