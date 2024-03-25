أحمد سعد يغني "ملناش غير بعضنا" لـ"بدون سابق إنذار"

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق إنذار الأغنية الخاصة بالعمل التي حملت صوت النجم أحمد سعد، وهي بعنوان ملناش غير بعضنا، وكلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

الأغنية طُرحت عبر منصات الشركة المنتجة على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفنان أحمد سعد عبر السوشيال ميديا أيضًا.

المسلسل من المقرر أن تعرض أولى حلقاته يوم ١٦ من رمضان الجاري الموافق ٢٦ من مارس الجاري.

وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري، وسمر طاهر، وكريم الدليل.

المسلسل من بطولة النجم آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح، وجهاد حسام ، وعمر الشناوي، وظهور خاص للنجمة بسمة.

المسلسل سيتم عرضه عبر قنوات dmc وart.

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