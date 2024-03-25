واشنطن تايمز: هاريس تتلقى تكليفًا من بايدن للعمل على معالجة أسباب الهجرة

كشفت صحيفة "واشنطن تايمز" اليوم الاثنين، عن تكليف الرئيس الأمريكي جو بايدن لنائبته كامالا هاريس بالعمل على معالجة أسباب الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وأفادت الصحيفة أن هاريس تعتزم عقد لقاء مع رئيس جواتيمالا برناردو أريفالو، وذلك في ظل تدفق المهاجرين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، منهم الآلاف من جواتيمالا.

وتوقعت "واشنطن تايمز" أن يناقش الجانبان خلال اللقاء استخدام إدارة بايدن لما يُعرف بـ"مكاتب التنقل الآمن" التي تم إنشاؤها في جواتيمالا وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور العام الماضي.

تهدف هذه المكاتب إلى تبسيط عملية التعامل مع اللاجئين في الولايات المتحدة، حيث يمكن للمهاجرين التقدم بطلباتهم أينما كانوا دون الحاجة لدفع أموال للمهربين.

أشارت الصحيفة إلى أن مسألة الهجرة أصبحت مصدر قلق متزايد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يرى أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين أن الجهود المبذولة لمعالجة مشكلات الهجرة قد فشلت.