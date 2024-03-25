فى ذكري رحيله.. أحمد حلاوة من دراسة الهندسة إلى دكتوراه في الفن

تحل اليوم ٢٥ مارس، ذكرى رحيل الفنان القدير أحمد حلاوة، عن عمر يناهز ٧٣ عام، بعد إصابته بفيروس "كوفيد١٩" كورونا.

من الهندسة للدكتوراه فى الفن

تخرج الفنان أحمد حلاوة من هندسة الإتصالات، ولكن حبه للفن وشغف العمل به، جعله بدرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ثم حصل على الدراسات العليا، والدكتوراه فى فلسفة الفنون من رومانيا.

أبرز أعماله الفنية

قدم الفنان أحمد حلاوة العديد من المشاركات الفنية خلال رحله كبيرة على مدار سنوات، على مستوى السينما والمسرح والتلفزيون، وأبرز تلك الأعمال فى السينما "أمن دولت، سامي اكسيد الكربون، رد فعل، الحرب العالمية التالتة، عسل ابيض، عيش حياتك، بيكيا، الرجل الأخطر، شياطين المدينة"، وعلى مستوى الدراما قدم"مسألة مبدأ، الإمام الشافعي، أبو ضحكة جنان، فرعون، بدون ذكر اسماء، صاحب السعادة، استاذ ورئيس قسم، يونس ولد فضة، ساحرة الجنوب، هجمة مرتدة، ضل راجل"، وعلى مستوى المسرح شارك بالعديد من الأعمال أبرزها "طرائيعو، كلام فارغ، محترم لمدة شهر، دستور يا أسيادنا، إيزيس".

رحل الفنان أحمد حلاوة بعد أزمة صحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وتدهورت حالته الصحية حتى توفي فى يوم ٢٥ مارس عام ٢٠٢٢.