جامعة مصر للمعلوماتية تقدم 20 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة والشهادات الأجنبية

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، تقديم 20 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة والشهادات الأجنبية للعام الأكاديمي المقبل 2024/2025، للدراسة في كلياتها الـ 4 (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، إذ تقدم الجامعة 16 برنامجاً أكاديمياً يتضمن علوم المستقبل بهدف توطين صناعة التكنولوجيا ومستحدثاتها في مصر.



جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الأمناء لأهم إنجازات الجامعة في عام 2023/2024 ودورها في دعم صناعة المستقبل والثورة الصناعية الرابعة وريادة الأعمال، ومساهمتها في منظومة التحول الرقمي التي تشهدها الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال البرامج الدراسية والبحوث التي تقدمها الجامعة لطلابها والمواكبة لمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.



من جانبها أكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن مجلس أمناء الجامعة، اعتمد المنح الدراسية الكاملة لأوائل الثانوية العامة والشهادات الأجنبية على مستوى الجمهورية لعام 25- 24، وذلك امتداداً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لأوائل الثانوية العامة، على أن تكون هذه المنح ممتدة طوال فترة دراستهم مشروطة بحفاظهم على التفوق، تتضمن كامل المصروفات الدراسية لجامعة مصر للمعلوماتية والانتقالات من القاهرة والجيزة.



وأضافت الدكتورة ريم بهجت: "كما وافق أيضاً مجلس الأمناء خلال الاجتماع الأخير الذي ترأسه المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية ونائب رئيس مجلس الأمناء، على عدد من المنح الجزئية والمتدرجة للمتفوقين علميا ورياضيا ولذوي الهمم، وذلك بهدف توطين علوم التكنولوجيا وصناعتها في مصر وسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات علوم البيانات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، وصناعة الإلكترونيات وعلوم الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الإلكتروني، وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية".



يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.



برامج الكليات:

- كلية علوم الحاسب والمعلومات:

* أمن نظم الحاسبات والأمن السيبراني.

* الجرافيكس والألعاب الإلكترونية.

* الذكاء الاصطناعي.

* علوم وهندسة البيانات.

* هندسة البرمجيات.

- كلية الهندسة:

* الإلكترونيات والاتصالات

* هندسة الحاسب.

* الهندسة الصناعية.

* هندسة الميكاترونيكس.

- كلية تكنولوجيا الأعمال:

* تحليل إدارة الأعمال.

* إدارة تكنولوجيا الأعمال.

* التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي.

*ريادة الأعمال والإبداع.

* المالية.

*المحاسبة.

- كلية الفنون الرقمية والتصميم:

*فنون تصميم التفاعل.

*فنون الرسوم المتحركة.

*تصميم الألعاب الإلكترونية.

*فنون الوسائط الحديثة.

*تصميم الجرافيك والوسائط.

*تصميم تجربة المستخدم.