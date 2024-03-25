أطعمة ومشروبات تزيد شعورك بالإرهاق

حذر خبراء التغذية ان بعض من الأطعمة والمشروبات قد تجعلك أكثرإرهاقاً وتعبا ، ومن هذه الأطعمة والمشروبات القهوة وعصائر الفاكهة المصنعة التي يمكن أن تضر أكثر مما تنفع ، لأنها تعمل علي خفض مستويات الطاقة في الجسم ، ونتعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تزيد شعورك بالتعب والإرهاق، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

أطعمة ومشروبات قد تزيد شعورك بالتعب والارهاق

1. القهوة

"الكثير منا يعشق شرب القهوة الصباحية لتساعده على الاستيقاظ، ومع ذلك فإن استهلاك الكثير من القهوة يمكن أن يكون له تأثير سلبي علي الجسم ، حيث قالت الدكتورة آشلي توش، خبيرة التغذية البريطانية، انه يؤدي إلى انهيار الكافيين مما يجعلنا نشعر بالتعب ونحتاج لمزيد من القهوة لحل المشكلة".



وأفادت ، "يمكن أن يكون انهيار الكافيين هو الأسوء إذا كنت تستمتع بقهوتك مع السكر المضاف، لتجنب ذلك، قلل من اضافة السكر والتزم بالكمية اليومية الموصى بها من الكافيين، والتي تبلغ 400 ملجم.. وهذا يكافئ حوالي أربعة فناجين من الشاي أو القهوة."

2. المكسرات

هي أطعمة خفيفة صحية رائعة، إلا أن تناولها بكثرة يمكن أن يكون له تأثير سلبي ، فالمستويات العالية من الدهون الصحية قد تؤدي إلى تعزيز التعب، ويجب ألا تزيد عن 30 جراما يوميا، أى حوالي حفنة صغيرة."

3. عصائر الفاكهة المصنعة

هي غنية بالفيتامينات، إلا أن العصائر المحلاة التي يتم شراؤها من المحلات غالبا ما تكون مليئة بالسكريات والمواد الحافظة، بينما يقل فيها الألياف والبروتين للحفاظ على مستويات الطاقة لديك. للحصول على بدائل أفضل،عمل العصير الفريش في البيت ولا تنس إضافة مصدر للبروتين أو الدهون الصحية".

4. الخبز الأبيض

الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والخبز والمكرونة، يتم هضمها بشكل سريع من الكربوهيدرات المعقدة، مما يجعل جسمك عرضة لارتفاع قصير وسريع في مستويات السكر في الدم قبل الانهيارولتجنب ذلك، حاول اختيار بديلا مثل الحبوب الكاملة .

ونصح خبراء التغذية بالحذر عند شراء المنتجات المعززة للطاقة، وشجعوا الناس على البحث أكثر في قوائم المكونات، والتأكد من أنها تحتوي على كل ما هو مطلوب للحصول على طاقة طويلة الأمد.

ويجب استبدال الخبز والمكرونة بالحبوب الكاملة، وعند شراء أشياء مثل ألواح الطاقة والعصائر، عليك الاهتمام بمكوناتها وما تحتويه.